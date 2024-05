Mirandola, il Pd: 'La Budri viola la par condicio'. Ma nel 2019 i Dem fecero lo stesso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Parole che hanno fatto scattare sulla sedia il segretario provinciale Lega Guglielmo Golinelli.'Le denunce del Partito Democratico cittadino stupiscono e mistificano una realtà chiara e lampante.

L’Amministrazione in carica non ha fatto niente di diverso rispetto a quanto sempre avvenuto a Mirandola e altrove; si pensi solo al 2019 durante il ballottaggio, quando l’allora assessore e candidata Alessandra Mantovani e il sindaco uscente Maino Benatti, così come altri membri dell’amministrazione (pure candidati), presenziavano con costanza sui palchi di fiera e Memoria Festival che si svolgeva durante la campagna elettorale, come testimoniano le foto - afferma Golinelli -. Allora nessuno gridò allo scandalo, aizzando l’arena dei social con offese e continue invettive contro gli avversari.

Delle due l’una: o si è favorevoli sempre al fatto che le cariche istituzionali possano avere la libertà di esercitare la propria funzione sino al termine del mandato, presenziando e/o effettuando saluti istituzionali prima dell’inizio delle manifestazioni, oppure non lo si è mai. Nn capiamo il doppiopesismo applicato dal segretario Pd Anna Greco'.