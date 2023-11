Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel corso della visita è stata affrontata una riflessione generale in merito alla ripartenza dei lavori di ristrutturazione del nuovo Commissariato presso l'ex GIL, dove troveranno spazio i nuovi locali per gli agenti e le volanti.'Ci tengo a ringraziare la Dottoressa Burdese per aver non aver mai fatto mancare attenzione alle aree più periferiche fra cui Mirandola e la Bassa Modenese – commenta il sindaco a margine dell’incontro – Speriamo che i lavori di ristrutturazione della ex GIL possano ripartire quanto prima per poter dotare gli Agenti della Polizia di Stato operano sul nostro territorio di una sede moderna e adeguata alle esigenze attuali'.