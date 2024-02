Mirandola, il sindaco Greco ufficializza: ‘Non mi ricandido e sostengo la Budri’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ho 72 anni, ho avuto due episodi spiacevoli negli ultimi tempi legati alla salute e voglio dedicare tempo alla mia famiglia - ha detto Greco -. In queste ultime settimane mi sono preso un po' di tempo per riflettere e avevo maturato la decisione di ricandidarmi solo a fronte di una incapacità delle forze politiche di fare sintesi. Questa sintesi invece è arrivata'.Greco si riferisce alla decisione di Fdi provinciale e Lega provinciale di convergere sul nome del vicesindaco Letizia Budri.

Un nome che ha però incassato il no di Forza Italia e il no di Fdi locale che ieri ha lanciato il nome di Maretti. Domani però, a quanto pare, il partito della Meloni cambierà rotta e smentirà i propri uomini sul territorio dando il via libera all Budri stessa.



'La mia scelta di non ricandidarmi si unisce a quella di sostenere Letizia Budri' - ha commentato Greco, il quale ha rivendicato in particolare la scelta di uscire dall'Ucman, senza però smentire frizioni con il segretario provinciale della Lega Guglielmo Golinelli. 'In questi anni non sempre siamo andati d'accordo, ma ci siamo sempre detti le cose in faccia. Detto questo è vero che io, su alcuni aspetti, non la vedo come lui, anche per una questione di età'.

Giuseppe Leonelli