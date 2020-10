Mirandola, in classe con la droga in tasca, studente segnalato

Si è giustificato affermando di farne uso personale lo studente di un istituto superiore di Mirandola colto dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione Comuni area nord con in tasca droga. Una piccola quantità ma sufficiente per fare scattare nei suoi confronti la segnalazione alla prefettura come assuntore.



L’episodio è avvenuto nei pressi di uno degli istituti scolastici superiori cittadini, nel corso dei costanti controlli effettuati e finalizzati alla prevenzione nei confronti, propriamente, dello spaccio di droga.



Durante l’accertamento eseguito dagli agenti verso alcuni studenti intenti ad accedere alle aule scolastiche, uno dei ragazzi è stato trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente che il giovane ha giustificato ”Per uso personale”. Gli operatori della Polizia Locale di Mirandola hanno proceduto quindi al sequestro della sostanza.