Mirandola in lutto: è morto il dottor Platis, papà di Antonio

Sanità e politica modenese in lutto. E' morto ieri a Rodi, in Grecia, Nicola Platis, noto oculista di Mirandola. Il medico modenese, che per quasi 30 anni ha lavorato al Santa Maria Bianca di Mirandola, aveva 82 anni e da qualche mese era gravemente malato. Nonostante la malattia aveva voluto trascorrere un periodo di riposo con la famiglia nella isola che amava e dove era nato. Qui le sue condizioni di salute si sono però aggravate ed è deceduto in ospedale. Lascia la moglie Maria Ida, i figli Paolo e Antonio, giornalista e noto esponente provinciale di Forza Italia, i fratelli e le nipotine Bianca, Alice e Lucia. Il funerale con rito ortodosso si è celebrato oggi in Grecia. Alla famiglia Platis vanno le condoglianze della nostra redazione.