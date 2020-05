Mirandola: incontro interreligioso per la festa del Patrono

Incontro interreligioso e preghiera comune di diverse confessioni religiose, unite dal ricordo delle vittime del Covid, dei malati e di quanti li assistono ogni giorno. E' il significativo momento che a Mirandola ha segnato la festa di San Possidonio, patrono della cittàe del territorio di Mirandola. La cerimonia si è svolta senza la partecipazione del pubblico nel cortile interno dell'ospedale Santa Maria Bianca alla presenza del Vescovo Castellucci e del Sindaco Greco. Con loro e dei rappresentanti delle varie confessioni religiose del territorio.

Un momento di raccoglimento che ha visto insieme l'Amministratore apostolico della Diocesi Erio Castellucci, il Sindaco di Mirandola, Alberto Greco, e il parroco del Duomo di Mirandola Don Fabio Barbieri. Ma pure, padre Ioan Feier (Comunità greco-cattolica rumena), padre Simion Moraru (Comunità ortodossa moldava del Patriarcato Ecumenico), del pastore Matteo Brozzi (Comunità Cristiana Pentecostale The River), di Abdelhak Rziqi (Centro Culturale Islamico) e di Manmohansingh Ahdi (Comunità Sikh). Il Rabbino di Modena e Reggio Emilia, Beniamino Goldstein, non potendo essere presente per la concomitanza dello Shabbat, ha inviato un messaggio, mentre è intervenuta anche una cittadina, Angela Masilu, in rappresentanza del mondo laico.

L’incontro - realizzato grazie alla collaborazione tra la Diocesi di Carpi, il Comune di Mirandola e la parrocchia di Santa Maria Maggiore – ha rappresentato un’occasione di preghiera oltre che di riflessione, per ricordare le vittime del coronavirus, i malati e il personale medico e paramedico che li assiste ogni giorno. Ma anche per rinnovare l’impegno comune per i valori della solidarietà della fratellanza e della pace.