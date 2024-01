Mirandola, l'asse Pd-Azione ha scelto il candidato: è il dottor Toscani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

qui ), ha fatto un passo indietro. come del resto a Modena città, e ha accettato una candidatura unitaria. Il prescelto nel compito di sfidare il centrodestra che oggi governa la città è il dottor, volto noto dell'ospedale di Mirandola. In pensione da un paio di anni, Toscani è stato direttore del Dipartimento interaziendale di emergenza-urgenza e dell’Unità operativa di Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola.Il nome di Toscani, vicino ad Azione, è stato messo sul tavolo della coalizione dal coordinatore della Bassa del partito di Calenda,e, considerato l'alto profilo del medico, è stato accettato dagli alleati. Accando a Toscani è stato anche deciso che verrà costruita una squadra di politici di esperienza pronto a supportarlo nella nuova esperienza in un campo a lui sconosciuto.

A questo punto svaniscono anche le possibilità di una candidatura del sindaco uscente di San Prospero Sauro Borghi.

Toscani, con ogni probabilità, dovrà vedersela col sindaco uscente Alberto Greco ormai deciso a ricandidarsi, nonostante alcune frizioni con la Lega del suo principale iniziale sponsor politico Guglielmo Golinelli.



Il profilo



Mirandolese di nascita, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia Toscani consegue le specializzazioni in Medicina Interna, Malattie dell’Apparato Respiratorio e Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Nel 1989 inizia a lavorare presso l’allora Usl 15 di Mirandola come assistente medico in Medicina Interna; successivamente contribuisce allo sviluppo della Pneumologia di Mirandola dedicandosi all’home care e alla ventilazione non invasiva nell’insufficienza respiratoria, esperienza quest’ultima che poi servirà anche nell’attuale pandemia. Nel 2002 ottiene l’incarico di Direttore dell’Unità Operativa di Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, incarico che manterrà anche dopo l’ottenimento dell’incarico al Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza.

Giuseppe Leonelli