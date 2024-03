Mirandola, l'ex assessore di centrodestra Canossa passa ad Azione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

allontanata un anno fa dalla giunta Greco , ha annunciato l’adesione alla lista di Azione, che sostiene il candidato di centrosinistra Carlo Bassoli contro il candidato di centrodestra Letizia Budri.'Ringrazio Antonella Canossa, stimata dirigente dell’Azienda Ospedaliera di Modena, per la sua scelta - dice Riccardo Zaccarelli, responsabile di Azione a Mirandola - Canossa ha dato prova di grande determinazione e coerenza nel proprio operato politico; non a caso la sua decisione arriva dopo un confronto sui programmi e sul metodo e siamo felici che abbia deciso di lavorare con noi'.'Mi prefiggo di continuare l’impegno per migliorare i servizi pubblici e le strutture di Mirandola - aggiunge Antonella Canossa - e mi riconosco nella collocazione al centro di Azione: grazie alla sua presenza nelle istituzioni, credo che potremo ottenere un ascolto ben oltre i confini del nostro Comune.

Intendo arricchire il programma con le mie proposte: un centro ricreativo per la terza età, atteso da tanti anziani, recuperando ed ampliando l'edificio di via Mazzone in un tempo massimo di 3 anni; interventi puntuali sui percorsi ciclopedonali per migliorare gli attraversamenti o crearne di nuovi; equità e trasparenza verso le frazioni negli stanziamenti per strade ed illuminazione; manutenzione straordinaria dei ponti; migliore accoglienza della stazione ferroviaria. Per i giovani penso a uno spazio di aggregazione serale/festivo che possa ospitare di giorno uno sportello informativo. Per gli anziani mi prefiggo poi di favorire le “Palestre della Memoria” come prevenzione al decadimento cognitivo, in centro e nelle frazioni'.



Zaccarelli conclude affermando che 'Azione ha a cuore in particolare alcuni obiettivi del programma presentato da Carlo Bassoli, e sosterremo le nostre proposte con una forza accresciuta dall’esperienza di Antonella Canossa. Voglio ricordare solo alcuni nostri punti: il welfare di comunità per l’Ospedale, il progetto per il parco della Favorita, la ricerca di sponsor per completare la ricostruzione dei monumenti nel centro e nelle frazioni, la sala cinematografica e, non ultimo, l’obiettivo di arrivare a creare un comune di almeno 50.000 abitanti'.