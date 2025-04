'Mirandola, manutenzione strade in ritardo e 320mila euro non bastano'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'La nostra solerte ed efficiente Giunta ha appena annunciato un appalto di manutenzione straordinaria delle strade comunali dell’importo di 320 mila euro. Non ha ancora fatto suonare la banda della Pro-Loco, ma è solo questione di tempo. Peccato che siano in ritardo di oltre un anno e che stiano mettendo una piccola pezza su un vestito (le nostre strade e la segnaletica) che è sempre più un colabrodo'. Così il Pd di Mirandola attacca la giunta Budri.

'L’appalto, sbandierato nell’aprile 2025, era stato previsto da una delibera del dicembre 2023. Il progetto è stato approvato il 30 dicembre 2024, un anno dopo. Solo a fine marzo 2025 viene avviata la procedura di gara. Nel frattempo sono passati la primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno. Ritardo? Ma no, siamo noi che siamo sempre polemici per partito preso.

Ci sono dei responsabili? Certo, ma sicuramente non sono loro, come ci spiegherà sicuramente il sindaco ombra: le colpe sono di quelli che scaldavano le sedie prima, oppure degli uffici e dei dipendenti comunali, come provò a scaricare Golinelli nell’aprile del 2024, incalzato dall’opposizione del PD. Vedrete che ci riproverà. L’elenco delle vie è stato cambiato rispetto alla vecchia delibera e sarebbe interessante capire i criteri di scelta e di priorità: ci sono ad esempio Via Pinzone, che la brillante assessora Luppi aveva definito una “importante arteria cittadina” in occasione di un precedente intervento di 80 mila euro, e Via Falconiera, che immaginiamo l’assessore ci confermerà essere una importante arteria per il commercio degli allevamenti suinicoli - continua il Pd -. Bene per i residenti di quelle vie, contro i quali non abbiamo nulla, ma tutti gli altri? La verità è che 320.000 euro di investimenti su 220 km di strade di competenza comunale da manutenere, vista la situazione in cui versano anche le vere arterie importanti per la mobilità cittadina e di collegamento sono solo un rattoppo o l’ennesima occasione per una foto con la fascia tricolore. Nel Consiglio Comunale dell'aprile 2024 noi proponemmo di destinare almeno 2.000.000 (due milioni) di euro dell'avanzo alla manutenzione straordinaria strade. Manco a dirlo fummo respinti con lo scaricabarile offensivo verso i dipendenti comunali e vuote promesse. Oggi le strade colabrodo e la segnaletica consumata sono sotto gli occhi di tutti. Sindaca Budri e sindaco ombra, non credete che sia ora di uno scatto di reni? O pensate che Mirandola possa reggere ancora lungo i vostri cronici ritardi?'