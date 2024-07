Mirandola, beneficenza in memoria di Alessandra Pederzoli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'È fondamentale tenere vivo l’interesse collettivo sul tema Hospice.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola – ha commentato il presidente della Fondazione Francesco Vincenzi – è il primo ente finanziatore di questo progetto con l’erogazione di un milione di euro, per la quale ringrazio tutti gli organi statutari che hanno condiviso l’importanza dell’iniziativa. L’Hospice sarà un luogo di accoglienza e ricovero, dove verranno offerte tutte le cure necessarie per i malati verso il termine della loro vita. Questa è la giusta e civile risposta di una comunità capace di fornire adeguato sostegno laddove le strutture deputate all’assistenza domiciliare e la famiglia non possano garantirlo”.



Al concerto, nella suggestiva cornice del Parco della Cassa di Risparmio (da quasi un anno nuova sede operativa della Fondazione) ha partecipato un pubblico numeroso, particolarmente emozionato anche dal ricordo di Alessandra Pederzoli ad un anno dalla sua scomparsa. 'Alessandra – ha affermato il direttore della Fondazione, Cosimo Quarta – si era conquistata la stima, l’ammirazione e l’affetto di tante persone in tutta Italia con il suo libro 'Al volante della mia vita', in cui ha narrato la sua esperienza personale e il rapporto con la malattia. Un libro che ha trasmesso emotività e valori in grado di trasformare i rapporti più comuni in forti legami umani, rafforzando così quel senso di comunità concreto difficile oggi da ritrovare nelle community virtuali. Oggi, la sua comunità quella della sua città di nascita, Mirandola, le rinnova l’affetto attraverso: la musica e il canto, la sua grande passione'.