Con questo investimento Mirandola si assesta ai primi posti in Italia per l’investimento in supporti di video sorveglianza calcolati in riferimento al numero di abitanti, dotando la Città dei Pico di uno degli apparati più all’avanguardia, capillari ed efficienti a disposizione attualmente sul mercato. In modo particolare, per quanto concerne il sistema di varchi, il progetto presentato dall’Amministrazione ha saputo intercettare, nell’apposito bando, un contributo Ministeriale pari a €71.500, classificandosi nei primi venti posti nella relativa graduatoria.'Con questi sistemi efficientati sarà possibile – commenta l’assessore Roberto Lodi – aumentare in maniera esponenziale la sicurezza del nostro territorio comunale e l’individuazione di eventuali rei. Inoltre, al cospetto di fatti criminosi, sarà possibile garantire un tracciamento capillare dei veicoli in entrata e in uscita dal nostro territorio'.