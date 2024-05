Mirandola, oltre 400 persone al confronto tra candidati promosso da La Pressa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

della coalizione di centrosinistra,della coalizione di centrodestra,di Più Mirandola edel M5S si sono confrontati sui temi al centro della campagna elettorale in un dialogo moderato dal direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli.Il caso Aimag, il tema dell'Unione dei Comuni Area Nord, la sicurezza, la disponibilità di alloggi e la ricostruzione post sisma, sono stati gli argomenti sui quali i quattro candidati sono stati chiamati a confrontarsi, analizzando anche il percorso politico che li ha portati ad essere alla guida dei rispettivi partiti, in vista del voto del 9 maggio.



Su Aimag i candidati hanno convenuto sulla necessità di mantenere una autonomia da Hera, mentre sull'Ucman si sono registrate le maggiori divergenze. Da Giorgio Siena che ha detto di auspicare una fusione, fino Giorgio Cavazza che ha sostenuto la necessità di rimediare alla Mirandolexit voluta dalla giunta uscente di centrodestra di Alberto Greco.







Al termine del confronto spazio alle domande dal pubblico e, a quel punto, la serata si è accesa sul tema della chiusura del punto nascita dell'ospedale di Mirandola. Una chiusura di fatto, mai ufficializzata come tale dalla Regione (teoricamente si tratterebbe di una sospensione), ma presa ormai come inevitabile dagli stessi candidati che - con la sola esclusione di Cavazza - non hanno fatto cenno a una sua riapertura. Sembra passato un secolo da quando, nel 2019 in campagna elettorale per le Regionali, Stefano Bonaccini promise la riapertura del punto nascita di Pavullo, ma dopo due anni non solo non ha riaperto quella realtà, ma è stata chiusa anche quella di Mirandola.

A Mirandola oggi non si nasce più anche in nome dell'abbassamento (voluto) del numero di parti, con molte partorienti dirottate 'per ragioni di sicurezza' negli anni in altre realtà ospedaliere.



Il video integrale della serata sarà pubblicato in giornata su canale Youtube de La Pressa