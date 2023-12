Mirandola, Pd annuncia Primarie per individuare il candidato sindaco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così in una nota Anna Greco, segretario del Partito Democratico di Mirandola.



'La nostra priorità è il rilancio di Mirandola, che deve riprendere un ruolo di protagonista nel territorio e assieme al territorio. Rilanciare Mirandola significa contribuire a dare forza e prospettiva anche all’intera Bassa Modenese - afferma Anna Greco -. Per questo riteniamo serva un progetto che riporti al primo posto la voglia di costruire una prospettiva di futuro, la voglia di guardare avanti, la voglia di fare e di essere comunità, unita e coesa su obiettivi comuni, anche nelle sue differenti sensibilità. Per far questo a Mirandola la comunità ha bisogno di unirsi e non di dividersi, abbiamo bisogno di una amministrazione in grado di cambiare passo, di uscire dal localismo in cui è stata confinata Mirandola in questi anni dalla attuale amministrazione leghista, per pensare più in grande, per progettare il futuro di una città che ha le risorse per vincere le sfide dello sviluppo, del lavoro e della giustizia sociale, del cambiamento climatico e della transizione energetica, dei diritti delle persone'.