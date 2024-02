Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La campagna elettorale deve ancora ufficialmente partire e il Partito Democratico si è già mangiato la parola: apprendiamo infatti con non poco stupore dalla nota del centrosinistra che, diversamente da quanto dichiarato, la coalizione non farà le primarie che appena poche settimane fa aveva annunciato di fare. Il candidato scelto, a cui auguriamo buona campagna elettorale nel massimo rispetto personale, non può partire parlando di novità e cambiamento quando è il primo a rappresentare il 'vecchio'. Già assessore con l'allora Giunta Costi e lanciato cinque anni fa come candidato sindaco dall'attuale segretario Anna Greco con esito negativo, può rappresentare tutto tranne che 'il nuovo che avanza - afferma Donnarumma -. Mirandola ha la possibilità di andare avanti, guardando al futuro con una donna giovane (questa sì rappresenterebbe una svolta storica per la nostra città) competente e capace di innovare. Siamo pronti alla sfida che ci attende e alla sinistra mirandolese chiediamo quantomeno di essere onesta con sé stessa e con la cittadinanza: se pensate che i mirandolesi si lascino abbindolare da qualche slogan riciclato, dal vecchio camuffato di nuovo, offendete l'intelligenza di tutte quelle persone che dalla politica si aspettano sincerità e concretezza'.