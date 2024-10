Mirandola piange Alberto Mantovani, mercoledì i funerali in Duomo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

qui la notizia ). A esprimere il dolore della intera comunità è il sindaco di Mirandola Letizia Budri-'Alberto Mantovani ha saputo, con la sua instancabile passione e quello spirito laborioso tipico del nostro territorio, connotare Mirandola quale punto di riferimento italiano e internazionale nello strategico settore della produzione di attrezzature per le macchine movimento terra. Una passione che si è tradotta anche in un costante impegno e in una partecipazione istituzionale, che ha sempre visto Alberto Mantovani in prima linea, punto di riferimento per tanti altri imprenditori, oltre che per dirigenti, operai e collaboratori che lavorano e hanno lavorato in Mantovanibenne durante gli oltre 60 anni di attività.

Un'idea di Impresa famigliare al passo con i tempi, con lo sguardo sempre rivolto al furore, che lo hanno contraddistinto anche alla guida di Confindustria Emilia Romagna e della Camera di Commercio - afferma la Budri - Un futuro immaginato nel segno dell'innovazione e della crescita sostenibile, con radici ben salde nella tradizione e nel rispetto per il territorio. Alberto Mantovani ha tracciato un percorso esemplare, incarnando i valori di impegno, competenza e visione che ben rappresentano il meglio dell’imprenditoria italiana. Il suo operato non lascia solamente un’azienda innovativa e competitiva, ma anche un esempio di come il successo possa coniugarsi con la responsabilità sociale. La sua eredità continuerà a ispirare e guidare le generazioni future di imprenditori, dirigenti e lavoratori che, grazie al suo esempio, sapranno affrontare con lungimiranza le sfide del domani'.

La camera ardente sarà allestita oggi dalle 14 alle 17 e domani dalle 10 alle 17, presso la sede centrale di Mantovanibenne in via Righi a Mirandola. I funerali si terranno mercoledì 30 ottobre alle 10 nel Duomo di Mirandola.