Al cucciolo, figlio di due campioni già dispiegati in unità cinofile che proseguirà nel percorso dedicato di addestramento, saranno affidati compiti di difesa e sarà di supporto costante alle pattuglie impegnate in ricognizone ed in tutte le missioni anti droga e anti spaccio di sostanze stupefacenti. Al pastore belga infine sarà impartito uno speciale imprinting per la ricerca persone scomparse.'Diamo un caloroso benvenuto al nostro nuovo agente – commenta l'assessore Roberto Lodi – Siamo al cospetto dell’ennesimo upgrade, voluto per il nostro corpo di Polizia Locale, che sta permettendo a Mirandola di divenire un modello ed un riferimento su scala nazionale come dichiarato non più tardi di ieri dal Comandante della Polizia Locale di Forte dei Marmi Andrea d’Uva nel convegno sulla videosorveglianza. Dopo aver beneficiato dell’appoggio di unità cinofile esterne al territorio comunale, alle quali vorrei rinnovare il mio personale ringraziamento, da oggi Mirandola potrà veder completato il proprio organico con un supporto moderno, performante capace di ricoprire svariate e strategiche mansioni, al termine del proprio addestramento'.