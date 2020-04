Mirandola, questa mattina è tornato il mercato in piazza

Mirandola ha salutato oggi il ritorno del mercato a circa un mese di distanza, dall’ultimo appuntamento risalente al marzo scorso. In Piazza Costituente, erano presenti i soli banchi di generi alimentari e quelli degli operatori agricoli. Tutti, sistemati, secondo una nuova disposizione, appositamente approntata e volta a garantire un’adeguata distanza tra loro e la delimitazione transennata del perimetro, e dei varchi di accesso.

“Nonostante il chiarimento pervenuto dalla Regione Emilia Romagna ieri pomeriggio – relativamente al fatto che nella deroga al divieto “…Non rientrano i mercati ordinari, straordinari o a merceologia esclusiva o posteggi ancorché alimentari, su area pubblica, all’aperto che vengono delimitati ad hoc da transenne o altre strutture provvisorie - avendo già adottato un’ordinanza sindacale in cui si dava conto delle particolari misure disposte, l’Amministrazione ha deciso di dare comunque corso allo svolgimento del mercato, accogliendo anche in questo modo, l’appello delle Associazioni imprenditoriali del commercio giunto al Comune sempre nella giornata di ieri – dichiara il sindaco di Mirandola Alberto Greco - Sabato 25 aprile prossimo, festivo ed anniversario della Liberazione, non si terrà alcuna manifestazione di tipo mercatale, per cui confidiamo di chiarire adeguatamente i termini dell’ordinanza regionale per il 2 maggio 2020, alla vigilia della fine parziale di questo lock down.”