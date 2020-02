Mirandola: rapinarono uomo, madre e figlio arrestati nel campo nomadi

Vivevano nel campo nomadi di Mirandola, ma il reato per il quale sono ora finiti in carcere è stato commesso a San Giovanni del Dosso, in provincia di Mantova, ai danni di un anziano signore che i due, madre e figlio, aggredirono sotto casa per derubarlo di orologio e portafogli. Le indagini dei militari hanno portato all'individuazione dei due nomadi all'interno del campo di Mirandola. I Carabinieri di Mirandola e ci Carpi li hanno raggiunti in esecuzione dell'ordine di arresto spiccato nei loro confronti a seguito della condanna per madre e figlio rispettivamente di tre anni e di tre anni ed otto mesi. Stamattina sono stati tradotti presso il carcere di Modena.