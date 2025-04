'Mirandola, revoca certificazione di qualità: pezza peggiore del buco'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Leggendo la nota del comune sulla revoca della certificazione di qualità, si resta sorpresi perché ci si chiede come mai fino a poco tempo fa si sono vantati della certificazione di qualità, apposta su tutta la documentazione accanto allo stemma del Comune, mentre ora è caduta in disgrazia. Oggi con una sbrodolata di parole si vantano di perderla. Parole e parole per raccontarci che sono caduti da cavallo, ma volevano scendere. La pezza è peggiore del buco'. A parlare è il segretario Pd di Mirandola, Anna Greco.

'Nel consiglio comunale di lunedì sera abbiamo chiesto anche di mettere maggiori risorse sulla manutenzione e sulla sicurezza delle strade rispetto a quanto proposto: la pessima situazione della nostra viabilità, è sotto gli occhi di tutti. Ci è stato risposto che non vogliono aggravare la situazione per carenza di personale.

Ebbene l’anno scorso, nel respingere una nostra mozione in cui chiedevamo sempre di mettere risorse e massimo impegno sulla viabilità, hanno attaccato il personale perché non si procedeva con gli appalti, insomma davvero mettetevi d’accordo. Tengo a sottolineare che gli uffici del settore tecnico del comune di Mirandola hanno sempre gestito appalti del valore di milioni e milioni di euro, in alcuni casi addirittura anche quando non erano di diretta competenza comunale, uno su tutti quando il comune, in accordo con ANAS, si sostituì per anticipare dei lavori sulla variante alla statale 12, poi rimborsati, pur di non rallentarne la realizzazione.E non possono nemmeno trovare scuse dando la colpa all’Unione dei Comuni, perché il settore tecnico è sempre stato in gestione diretta del Comune - chiude Anna Greco -. Quindi i casi sono due: o è una misera scusa per non mettere i soldi sulle strade o sono stati disfatti degli uffici. Ma forse è tutto vero'.