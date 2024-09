Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella mattinata del 21 settembre scorso, intorno alle 9, la polizia durante il servizio di controllo del territorio, è intervenuta nei pressi del centro di Mirandola, dove era stato avvistato un uomo intrufolarsi all’interno di un edificio inagibile, dirigersi sul tetto. Grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco, gli agenti sono riusciti a trovare una via d’accesso dell’edificio e a raggiungere il tetto.Il 53enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato sorpreso mentre cercava di prelevare pluviali di rame utilizzati come copertura per le tegole del tetto.L’uomo, nonostante il tentativo invano di darsi alla fuga, è stato bloccato e fermato dagli agenti e ha consegnato spontaneamente la busta che impugnava in mano con all’interno i pluviali già asportati.Oggi il Gip ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.