Mirandola, scoperte 10 pecore destinate a macellazione clandestina

Ben 10, le pecore e le capre destinate alla macellazione clandestina. Erano tenuti in condizioni assolutamente inidonee, senza alcuna osservanza delle disposizioni di legge in materia. Nessuno documento oltretutto ne certificava la provenienza. L'intervento puntuale degli operatori della Polizia Locale presidio di Mirandola ha provveduto a portare in salvo gli animali e ad affidarli in custodia. Soddisfazione da parte dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Mirandola, Roberto Lodi: “Sono i giorni in cui la comunità islamica celebra la Festa del Sacrificio. Ragione per cui si è optato, nell’azione di presidio del territorio ai fini della sicurezza, di attenzionare anche questo particolare momento con l’obiettivo di evitare situazioni come quelle accadute oggi e ieri. La collaborazione dei cittadini è stata fondamentale: segnalando appunto quanto stava accadendo hanno permesso l’intervento degli operatori di Polizia Locale che ponevano così fine a quella che a tutti gli effetti si è rivelata una violazione delle norme in materia. Sia chiaro, pieno rispetto per ogni fede religiosa, ma le regole dello stato italiano ci sono e vanno rispettate da tutti”.