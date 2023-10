Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nella notte tra l’11 e il 12 ottobre, venivano infatti imbrattate con vernice spray le mura del Duomo di Mirandola, della Scuola comunale di Musica e di altri edifici cittadini, che riportavano scritte inneggianti ad Hamas, alla Palestina, nonché contenenti frasi offensive nei confronti del Comune di Mirandola e delle Forze di Polizia. La polizia Mirandola, contestualmente ai rilievi da parte della Polizia Scientifica sui luoghi degli eventi, ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza individuando i quattro giovani, dapprima in atteggiamenti sospetti, per poi coglierli nell’atto dell’imbrattamento.A supporto di tale attività, ulteriori elementi di indagine sono stati ricavati dalle informazioni recuperate tramite analisi effettuate nell’ambito dei social network.I quattro – di cui due del posto, uno residente all’estero e uno residente in provincia – sono stati denunciati per imbrattamento e diffamazione alla Procura di Modena, con riferimento ai due maggiorenni e, i minori, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.