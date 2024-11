Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Questi interventi sottolineano l’impegno dell’amministrazione, grazie all’impegno degli agenti della Polizia Locale, per garantire la massima sicurezza stradale con un occhio di riguardo per la tutela dell'ambiente – commenta l’assessore alla sicurezza Marco Donnarumma –. La giunta, da parte sua, rinnova l’impegno per migliorare la sicurezza e il controllo del territorio attraverso un costante aggiornamento delle dotazioni e un aumento del personale. Entro la primavera del 2025, il numero degli agenti raggiungerà quota 22 (23 considerando anche la nuova unità cinofila, già operativa). Questo incremento avvicinerà il Comune al parametro regionale, che prevede 1 operatore ogni 1.000 abitanti. L’ampliamento del corpo di polizia e il potenziamento delle risorse riflettono l’attenzione verso le esigenze di sicurezza e ordine pubblico'.