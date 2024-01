Mirandola, Siena frena su Toscani e rilancia la candidatura di Borghi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

candidatura di Toscani a sindaco di Mirandola.'Per propagandare un fantomatico asse PD – Azione (Calenda nel medesimo giorno era a Modena) è stato usato il nome del candidato: un tentativo imbarazzante, uno scivolone madornale e dilettantesco. Immagino non dovuto al PD, che non crediamo capace di una simile incauta leggerezza. Non crediamo neppure sia invenzione dei giornali, che in successione hanno pubblicato la notizia. A ogni modo la cosa ci riguarda solo perché non è un bel modo per iniziare un periodo di confronto elettorale - afferma Siena -.

Non partecipiamo a coalizioni “civetta”, ma non saremmo stati indifferenti a una candidatura di tale profilo senza che ciò significasse il ritiro della candidatura o di una disponibilità a collaborare del sindaco di San Prospero, Sauro Borghi. Stiamo valutando in questi giorni gli aspetti inerenti la candidatura, la squadra e il programma. Semmai fosse necessario, l’episodio rafforza la nostra idea di creare un’area civica, di visione liberaldemocratica, che ponga Mirandola di nuovo al centro del territorio e del distretto economico'.