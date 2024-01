Mirandola, Silvia Biasini nuova direttrice della Scuola di Musica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Silvia – dichiara Besutti – collabora da tempo con la nostra Fondazione come insegnante e referente di numerosi progetti. Si tratta di una giovane dalla solida preparazione musicale e sono certo che saprà condurre la nostra istituzione verso nuovi traguardi'.'A Silvia Biasini – afferma l’assessore Marina Marchi – va il nostro caloroso benvenuto con l’auspicio di poter continuare in scia con quanto è stato fatto fino ad ora e soprattutto consolidare un processo formativo e aggregativo che vede la Scuola di Musica come punto di riferimento territoriale.

La collaborazione col Comune, nonostante anni certamente non facili a causa della pandemia, ora alle spalle, per ferma volontà dell’Amministrazione è continua e si è rafforzata, aggiungendo anche opportunità di tipo formativo che coinvolgono adesso le scuole primarie. È dunque nostro desiderio proseguire in questa direzione certi di trovare in Biasini la medesima volontà. A Mirco Besutti invece il nostro sentito ringraziamento, per la collaborazione fattiva e per gli importanti risultati raggiunti in questi anni il cui beneficio è andato all’intera comunità mirandolese'.