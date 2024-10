Mirandola, stress da lavoro: corsi di meditazione a Villa La Personala

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 60% dei lavoratori trova il proprio lavoro stressante, il 51% ha considerato l'idea di lasciarlo a causa delle richieste troppo opprimenti e un professionista su tre accetterebbe uno stipendio inferiore se il nuovo ruolo garantisse maggiore serenità. Sono questi i dati che emergono da un sondaggio condotto da Michael Page – società leader, a livello globale, nel settore del recruitment di professionisti altamente qualificati e manager – su 3.854 professionisti occupati e in cerca di lavoro. Secondo i partecipanti al sondaggio, le principali cause di stress sono: la mancanza di riconoscimento per il proprio valore (42%); i carichi di lavoro eccessivi (31%); la difficoltà a conciliare vita professionale e privata (24%).

Villa La Personala e MindfulNest, sede provinciale di Federmindfulness, insieme per far conoscere gli effetti positivi su molteplici situazioni di stress, vissuti a ogni età, in virtù di una pratica, la mindfulness, che oggi può contare protocolli riconosciuti a livello internazionale.È questo il senso del calendario di appuntamenti, tutti presso Villa La Personala, di proprietà di Angelica Ferri Personali, sede di eventi in un contesto storico e naturale.

Gli appuntamenti di mindfulness sono stati pensati dalle due realtà modenesi per illustrare tali documenti e le pratiche che sono possibili legate alla gestione dello stress nell’infanzia e adolescenza, del dolore cronico e alla pratica di un’alimentazione quale fonte di benessere.Martedì 8 ottobre, dalle 19 alle 20, saranno presentati i benefici del protocollo internazionale ufficiale per l’infanzia e il corso «Mindfulness Matters», percorsi dai 6 ai 12 anni, un progetto che fa parte dei «Percorsi per lo sviluppo del benessere interiore» creati in collaborazione con la Villa.

La pediatra Maria Chiara Molinari spiegherà i benefici della pratica sui bambini e sui genitori, per una maggiore concentrazione, fiducia in se stessi, qualità del sonno, gestione delle emozioni e per minore impulsività, stress e ansia.

Mercoledì 9 ottobre, dalle 18.30 alle 19.30, sarà presentato il corso «MB-EAT», , illustrando il protocollo internazionale ufficiale per la mindfulness applicata all’alimentazione.

Infine, venerdì 18 ottobre, alle 18.30, si presenterà il corso Mbsr e il protocollo internazionale ufficiale per la riduzione dello stress e la gestione del dolore cronico attraverso la pratica della mindfulness.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma è richiesta la prenotazione, chiamando al 379-1711117 o scrivendo a info@mindfulnest.it.