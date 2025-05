'Mirandola, sulla sicurezza la Lega di Golinelli rincorre l'opposizione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Il 27 marzo durante il Consiglio comunale, il gruppo consiliare del Partito Democratico di Mirandola ha presentato un’interrogazione riguardo lo stato di organizzazione delle forze dell’ordine di competenza del Comune, chiedendo maggiori servizi serali e di valutare anche servizi notturni, unitamente alla possibilità di avere informazioni riguardo a quelle statali. Durante l’ultimo Consiglio Comunale del 28 aprile scorso, il consigliere Golinelli (Lega Per Salvini) presenta una mozione, a nome dei gruppi di maggioranza, avente oggetto “implementazione dei servizi Serali di sicurezza e presidio del territorio”; e nel contempo l’assessore Donnarumma rispondendo all’interrogazione presentata dal partito democratico, non fornisce una vera e propria risposta ma rimanda al mittente. Queste due situazioni fanno riflettere'. A parlare è Laura Bernaroli, consigliere comunale del Partito Democratico Mirandola

'Nel primo caso abbiamo un consigliere che, come ogni volta, presenta una mozione dopo che la minoranza ha dato l’idea, per non essere da meno su temi per i quali la destra a Mirandola si spende da anni con pochi risultati apprezzabili, cercando di rincorrere l’iniziativa dell’opposizione. Dall’altra parte un assessore che non risponde, per la mancata, dice lui, corretta formulazione dell’interrogazione, cioè non aveva capito cosa si chiedeva, mentre il 17 marzo il consigliere Golinelli sulla pagina social di “Mirandola città dal 1957” in un atto di solidarietà agli esercenti colpiti dal vandalismo in via Tabacchi, indicava dei numeri (anche sbagliati) di uscite serali della polizia Locale, insinuando meschinamente che i responsabili degli atti vandalici siano risorse di sinistra.Insomma, cercate di mettervi d’accordo e di fare pace con le vostre allusioni, i cittadini hanno bisogno di risposte. Il gruppo consigliare di minoranza vuole solo trovare soluzioni giuste per il bene del cittadino, la sicurezza è un tema fondamentale per tutta la comunità e non possiamo lasciar passare questi avvenimenti senza che tutto il gruppo consigliare non intervenga per mettere in atto qualcosa di concreto per la salvaguardia di Mirandola e Frazioni. Auspichiamo che la nostra sia solo “percezione” sbagliata e che insieme possiamo trovare ottime soluzioni per il bene dell’intera comunità'.