Mirandola svegliata dal terremoto: scossa magnitudo 2.4

Chi l'ha percepita soltanto come un boato, chi come una vera e propria scossa da fare tremare letto e mobili e svegliare. Alle 7,05 di questa mattina a Mirandola ed in buona parte della bassa modenese è tornata la paura. Per una scossa, rilevata dai sismografi dell'INGV a livello di magnitudo 2,4 con epicentro a 2 km a nord est del centro di Mirandola ad una profondità di 4 km



Non si registrano, al momento, danni a persone o cose