Mirandola: Tari ridotta per le aziende chiuse nell'emergenza

Prima la sospensione dei tributi in scadenza. Quindi l’IMU, per la quale il Comune ha predisposto il pagamento al 30 settembre prossimo senza sanzioni, né interessi per quanti causa Covid-19, hanno registrato difficoltà economiche. Ora la TARI e la COSAP. Si allunga la lista delle agevolazioni messe a punto dall’Amministrazione comunale col fine di andare incontro alle necessità e richieste di cittadini ed imprese. “Abbiamo provveduto per sostenere le attività imprenditoriali rimaste chiuse durante l’emergenza sanitaria - evidenzia il– riconoscendo loro una riduzione della TARI di tre mesi; mentre diminuzioni in bolletta sono previste anche per i cittadini già in situazione di disagio economico. L’esenzione per tutto il 2020 della COSAP invece è stata estesa a tutto il territorio comunale.”