Mirandola, torna la Notte gialla

Venerdì 6 settembre la serata dedicata ai più giovani: confermato dopo i successi delle precedenti edizioni, dalle ore 21, il 'Webboh Fest'; una serata dedicata ai giovani e giovanissimi appassionati del mondo digitale. Sul palco si alterneranno alcuni tra i più celebri 'content creator' e influencer del panorama italiano, che intratterranno il pubblico con le rispettive performance live. Un’occasione per incontrare dal vivo i protagonisti dei social network e vivere un’esperienza coinvolgente. Alcuni degli artisti presenti: Rosa Chemical, El Matador, LDA, Luk3 e Ascanio, Vyperr, Lorenz Simonetti... Confermati, anche per la sesta edizione, i premi dedicati allo spettatore proveniente da più lontano, al gruppo più numeroso e chi ha raggiunto Mirandola nel modo più ecologico (tenendo conto dei Km percorsi).

Sabato 7 settembre: la seconda serata di Notte Gialla è stata pensata all’insegna della musica e della comicità. Alle 21, Piazza Costituente si animerà con l’esibizione della marching band 'Basterdjazz', un gruppo noto per la sua energia travolgente e il sound unico che fonde jazz, funk e hip-hop, che proseguirà con un percorso itinerante per le vie del centro. A seguire, salirà sul palco il comico Paolo Migone, fra i pionieri della comicità 'Made in Zelig', che con il suo stile inconfondibile e la sua ironia sottile promette di far ridere e riflettere il pubblico.

Domenica 8 settembre, infine, ultimo giorno della 'Notte Gialla' dedicato alla grande musica orchestrale. Alle 21, la 'Massimo Budriesi Orchestra' chiuderà la tre giorni di spettacoli con un concerto che spazierà tra i più celebri brani della tradizione italiana e internazionale.



Con la sua maestria l’orchestra offrirà uno spettacolo di alta qualità, capace di incantare gli spettatori e regalare un finale danzante a questo intenso weekend di festa.

'Notte Gialla rappresenta una garanzia per il divertimento e l'intrattenimento di fine estate a Mirandola. Un'intuizione vincente, della nostra Amministrazione, che negli anni ha saputo efficientarsi e toccare gli interessi di un pubblico sempre più vasto e fidelizzato. È per noi motivo di grande soddisfazione poter constatare non solamente il costante aumento dei numeri di affluenza, bensì anche la crescente partecipazione di fruitori che accorrono a Mirandola richiamati dalla qualità degli spettacoli contenuti in una kermesse che ormai rappresenta un marchio di qualità del made in Mirandola' - afferma Marco Donnarumma, assessore alla Promozione del Territorio.