La coalizione di centro sinistra per Mirandola 2024, formata da Partito Democratico, Azione e Sinistra civica per Mirandola, ha infatti incontrato Stefano Toscani, che ha dichiarato di essere disponibile ad impegnarmi direttamente nella squadra di coalizione di centro sinistra ma di non volersi candidare sindaco. A questo punto riparte la ricerca di un candidato per l'asse a traino Pd, in pole ora è Carlo Bassoli. E tornano a crescere le possibilità anche di una candidatura di Sauro Borghi, pur non sostenuto dal Pd.'Siamo davvero grati della disponibilità mostrata da Toscani ad essere parte attiva della squadra di coalizione del centro sinistra quale importante professionista della Sanità. Comprendiamo perfettamente le ragioni familiari che impediscono a Toscani di ricoprire il ruolo del candidato Sindaco e sicuramente offrirà alla coalizione e a Mirandola una competenza di assoluto rilievo e una visione di largo respiro su un settore tra i più sensibili per i cittadini' - fanno sapere i referenti della coalizione Anna Greco, Riccardo Zaccarelli, Giulio Di Gisi.