Mirandola, un caso di Dengue: trattamenti al via

Le vie e le aree interessate dai trattamenti sono:Via Vilmo Cappi;Via Niccolò dei Conti;Via Matteo Ricci;Via Romolo Gessi;Via Vitus Berin;Piazza Vitus Bering;Via Vasco da Gama;Via Tucci dal civico 1 al civico 7;Via Tucci dal civico 7 al civico 27;Via Tucci dal civico 42 al civico 28 (intersezione con via Nicolo dei Conti);In particolare nell’area sono già stati effettuati trattamenti adulticidi a base di sostanze piretroidi di sintesi nel verde pubblico.I trattamenti adulticidi proseguiranno anche nei giorni 29-30 Settembre sempre dalle ore 23.00 alle ore 6.

00 (per 3 notti complessivamente) sia nelle aree pubbliche che nelle aree private, in queste ultime attraverso interventi porta a porta presso le abitazioni private (distribuzione alla cittadinanza di materiale informativo, sopralluoghi con eliminazione di focolai rimovibili come secchi e sottovasi, trattamenti larvicidi dei tombini e trattamenti adulticidi nel verde privato).



'Si richiede ai cittadini la massima collaborazione per consentire, senza impedimento alcuno, l'accesso alle aree di proprietà privata agli addetti della ditta Biblion s.r.l., incaricata dal Comune di Mirandola per l’effettuazione della disinfestazione. Si indica inoltre, tra le misure di precauzione, la chiusura delle finestre e la sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell'aria durante le ore notturne in cui si svolgono i trattamenti. Vanno, inoltre, tenuti al chiuso gli animali domestici e devono essere protetti con teli di plastica i loro ricoveri all'aperto e le suppellettili, come ciotole e abbeveratoi.



Per consumare frutta e verdura irrorate con insetticidi sarà necessario aspettare alcuni giorni, dovranno essere lavate abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata. Mobili e giochi per bambini rimasti all'esterno ed esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o a perdere. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone - afferma il Comune di Mirandola in una nota -. Si ricorda ai cittadini l'importanza della prevenzione personale con alcuni consigli utili: utilizzare zanzariere per proteggere ambienti domestici e velette per proteggere passeggini e carrozzine; vestirsi con maglie e camicie a maniche lunghe, pantaloni lunghi e colori chiari e indossare calzini e scarpe chiuse; non utilizzare profumi, creme e detergenti profumati, che sono attrattivi per le zanzare soprattutto durante il giorno; utilizzare repellenti cutanei che vanno applicati sulle parti scoperte del corpo, rispettando dosi, modalità ed istruzioni d'uso riportate sull'etichetta del prodotto'.