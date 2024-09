Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per Nazareno è stato l'ultimo servizio prima della pensione. Una giornata speciale conclusa con un saluto e un ringraziamento da parte di Letizia Budri, quinto “Primo Cittadino” servito dal... 'Postino del sindaco' (come ama definirsi egli stesso).Una vita dedicata alla consegna della corrispondenza che ora apre le porte ad un nuovo capitolo. Due le priorità: dedicare tempo e affetto alla mamma Maria, con un viaggio di permanenza nella amata Mileto, per poi rientrare a Mirandola per dedicarsi agli altri, mettendo a disposizione energie, tempo ed entusiasmo al servizio del volontariato locale.