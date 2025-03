Mirandola, vandali nella notte: distrutte 5 vetrine in via Tabacchi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Vandali in azione a Mirandola. Nella notte sono state infatti mandate in frantumi le vetrine di cinque negozi. L'obiettivo degli autori del gesto non era legato al furto all'interno dei locali, ma semplicemente al vandalismo: probabilmente armati di un ascia o di un piccone hanno spaccato i vetri delle attività in via Tabacchi. Nel mirino due profumerie, una pelletteria, un negozio di articoli per signore. Nelle prossime ore verranno analizzate le immagini delle telecamere presenti in zona per cercare di risalire ai colpevoli.



L’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Mirandola, Marco Donnarumma, ha espresso profonda indignazione per quanto accaduto. “L'episodio non resterà impunito. Questi atti colpiscono non solo le attività coinvolte, ma l’intera comunità. Non possiamo tollerare comportamenti simili e garantiamo il massimo impegno per individuare i responsabili”.