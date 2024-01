Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

si palesi per San Valentino nell'indicare il candidato sindaco e mentre a Carpi sua mogliesi prepara a scendere in campo per Fdi, il braccio di ferro tra Lega e meloniani in provincia si concentra principalmente su Sassuolo e Mirandola, oggi guidati dalle giunte leghiste diA Mirandola l'uscente Greco, dopo mesi di dubbi, pare abbia sciolto le riserve e deciso di ricandidarsi. Una doccia fredda per la sua viceche, sostenuta da, già accarezzava l'idea di una candidatura. Al momento Greco, parzialmente in rotta col suo iniziale 'sponsor politico' Golinelli, intercetterebbe il consenso anche di Fdi e Forza Italia.A Sassuolo invece lo scontro tra Lega e Fdi è tutt'altro che risolto. Francesco Menani, sostenuto dal Carroccio, è fermo nell'idea di riproporsi alla guida del Comune, ma Fdi è pronto a contrapporgli Lucenti, un nome che non dispiacerebbe neppure a Forza Italia. I forzisti, in particolare, paiono intenzionati a non porre questioni dirimenti sui due Comuni della provincia, concentrando gli sforzi nel difficile tentativo di promuovere il nome dia Modena.