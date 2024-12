Mirandola, Villa La Personala aumenta capacità ricettiva: 350 posti in più

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Sempre più richiesti i nostri spazi per eventi che hanno a che fare con il benessere dei lavoratori. Le aziende vogliono far stare bene i loro addetti, anche creando situazioni di team building, in un contesto bello e che genera un ben stare' - afferma Angelica Ferri Personali, amministratrice della dimora storica.Da aprile 2025, infatti, sarà pronto il nuovo spazio ricevimenti: immerso nel verde, il nuovo edificio sarà dotato di ampie vetrate che si fonderanno con il giardino circostante.Come una serra, perfettamente integrata nell'ambiente naturale, la struttura sarà disponibile in ogni stagione.

'In estate avremo uno spazio in più al riparo dalle alte temperature ma con vista sulle fioriture, mentre nelle stagioni più fredde, quando il tempo non sarà clemente, sarà il nostro giardino d’inverno riscaldato” - spiega Ferri Personali.

Intanto per il periodo natalizio, ogni data a La Personala è ‘sold-out’. 'Da tempo abbiamo chiuso le prenotazioni degli eventi aziendali per lo scambio di auguri. Contiamo perciò nell'offerta di maggiori soluzioni a primavera. Questo dato non ci coglie di sorpresa: da anni notiamo richieste per eventi nuziali da tutto il mondo. Anche per questo motivo ci siamo dovuti dotare di spazi ulteriori per fare fronte alle incessanti richieste che giungono in ogni momento dell’anno',

I trend per il 2025 lasciano prevedere un aumento dei meeting di lavoro. 'Le aziende che finora dedicavano momenti conviviali soprattutto ai clienti ed ai fornitori si stanno orientando verso il benessere dei collaboratori. Nell'ambito delle iniziative di welfare, a Villa La Personala ospitiamo appuntamenti di team building e di socializzazione. Con l'organizzazione della nostra agenzia di eventi: VLP Events, lavoriamo per progetti su misura, personalizzati per tutto il territorio. E naturalmente proseguiamo nella cura delle connessioni con il territorio, facendo conoscere ai nostri ospiti il meglio del modenese, dai motori, all'enogastronomia'.