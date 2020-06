'Modena Comune peggiore in termini di tasse: nessun rinvio Imu'

“A Modena lo zoccolo duro della sinistra si fa sentire e le tasse, nonostante la crisi legata all’emergenza Coronavirus, restano con le loro scadenze”. Lo hanno detto il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Alberto Bosi, e il consigliere regionale del Carroccio, Stefano Bargi, che hanno denunciato l’insensibilità dell’Amministrazione Pd che guida Modena a differenza di altri sindaci dello stesso schieramento, come a Carpi o Castelfranco Emilia, dove, ad esempio si è deciso di rinviare l’Imu.



A Modena, invece, al momento resta confermata la imminente scadenza del 16 giugno nonostante la tragedia del lockdown che ha colpito famiglie e imprese, commercianti e artigiani. “Una sensibilità diversa – hanno sottolineato Bosi e Bargi – manifestata dai comuni modenesi a guida Lega, come Mirandola, Sassuolo e Vignola, che non a caso hanno posticipato l’Imu a fine settembre proprio per aiutare i cittadini colpiti da questa crisi che ora sta mostrando anche il suo peso economico”.



“A Modena – attaccano Bosi e Bargi - non è stato invece annullato l'aumento dell'addizionale comunale IRPEF a differenza di Carpi, dove pure c'è il PD al timone. Sulla Tosap gli amministratori del capoluogo modenese hanno annunciato che non si pagherà ma bisogna vedere se lo faranno davvero. Sulla Tari, infatti, non hanno al momento rinviato nulla... Modena a guida Pd e con la sinistra estrema in Giunta – concludono i leghisti Bosi e Bargi - è assolutamente il Comune che ha fatto peggio sulle tasse a danno dei cittadini già piegati dal Coronavirus”.