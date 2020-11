Modena, Covid a scuola: altre 8 classi in isolamento

Ancora nuovi casi Covid nelle scuole in provincia di Modena. E’ stato disposto l'isolamento domiciliare per alunni e personale scolastico nelle seguenti scuole: -Scuola dell’infanzia ‘Villaggio Zeta’ di Modena (1 sezione) -Scuola dell’infanzia ‘Figlie di Gesù’ di Modena (1 sezione) -Scuola secondaria di I°grado ‘Cavour’ di Modena (1 classe) -Scuola primaria ‘Pascoli’ di Modena (1 classe) -Scuola secondaria di I°grado ‘San Carlo’ di Modena (1 classe) -Scuola primaria ‘Menotti’ di Villanova (1 classe) -Scuola secondaria di I°grado ‘Fiori’ di Formigine (1 classe) -Scuola primaria di Rovereto (1 classe).

