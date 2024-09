Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Sassuolo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno invece rilevato un sinistro stradale, nel quale è rimasto coinvolto un 24enne, che è risultato avere un tasso alcolemico quattro volte superiore a quello consentito dalla legge. La sua autovettura è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca.Sempre a Sassuolo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno invece segnalato all’Autorità Giudiziaria un 50enne del luogo, identificato alla guida di un ciclomotore, mentre percorreva la via Radici in Piano. Non era in possesso della patente di guida poiché revocata, mentre lo scooter è risultato sprovvisto di assicurazione e per tale motivo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.