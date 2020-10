Modena, la Lega cambia sede ma la tensione interna è alle stelle

Cambio di sede per la Lega di Modena che si sposta dagli spazi di viale Caduti in guerra ai locali in via Gobetti 24. Un cambio di sede che avviene in un momento delicatissimo per il Carroccio modenese. Le frizioni tra la segreteria provinciale e cittadina e i miltanti si sono infatti accentuate dopo la sconfitta di Pasini alle elezioni di Vignola e dopo le profonde spaccature nei gruppi consigliari di Castelfranco Emilia ( qui l'articolo ) e Maranello con l'addio in entrambi i Comuni di due consiglieri.Un clima di tensione che ha costretto nei giorni scorsi il commissario Davide Romani a bloccare la chat Organizzativa interna usata per il lavoro operativo sul territorio. Al momento lo strumento di condivisione (divenuto fondamentale proprio nel periodo del lockdown per tenere unito il gruppo) permette solamente agli iscritti di ricevere le comunicazioni dello stesso Romani e dell'ex commissario cittadino Luca Bagnoli. Ogni altro commento o domanda da parte dei partecipanti è impedita. A quanto pare infatti il livello dello scontro interno online aveva raggiunto momenti inaccettabili per gli stessi amministratori del gruppo.Diverse le linee di frattura che agitano il partito di Salvini a Modena. Da una parte la storica rivalità interna tra le due anime della Lega modenese, quella 'cattolica' e 'centrista' rappresentata da Simone Pelloni e dallo stesso capogruppo a Modena Alberto Bosi e quella più identitaria e di 'destra', legata al circolo della Terra dei Padri. Dall'altra il calo di consensi del leader nazionale (negli ultimi sondaggi il Carroccio è dato in calo addirittura di 2 punti e mezzo), con l'ascesa interna di Zaia e l'ascesa esterna della Meloni, ha acuito anche a livello locale tensioni personali che poco hanno a che vedere con la politica. Il compito di cercare una sintesi tocca ora a Davide Romani (), ma oggi la sfida appare improba.