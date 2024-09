Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al momento, sulla strada provinciale 4 “Fondovalle Panaro”, in località “i Grottoni” nei pressi del bivio di Benedello nel Comune di Pavullo, é istituito a partire dalla serata di mercoledì 18 settembre, un senso unico alternato a causa del cedimento di una parte della scarpata di valle.Nella giornata di giovedì 19 settembre è stato effettuato un sopralluogo tecnico congiunto tra Provincia di Modena e l’Agenzia per la sicurezza del territorio della Regione Emilia-Romagna per concordare una soluzione progettuale e procedere in tempi rapidi al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.Resta ancora chiuso il ponte di Navicello vecchio a Modena, lungo la diramazione della strada provinciale 255, per il raggiungimento dei livelli idrometrici di guardia del fiume Panaro.