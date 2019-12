Modena, ufficializzata la lista Lega: in città corre solo la Bertolini

L'ufficializzazione della candidatura di Isabella Bertolini , data in anteprima da La Pressa, ha sbloccato oggi l'intera lista della Lega Modena in vista delle Regionali del 26 gennaio. Eccoli dunque, in anteprima su La Pressa, gli 8 nomi in lista in ordine di presentazione. Tante conferme e alcune sorprese, a partire dalla esclusione di altri nomi di Modena città () e dal ripescaggio dellache alcune settimane fa aveva annunciato un passo indietro.1. Stefano Bargi di Sassuolo (consigliere regionale uscente)2. Isabella Bertolini di Modena (ex parlamentare Forza Italia)3. Federica Boccaletti di Carpi (ex candidato sindaco)4. Roberto Garuti di Bomporto (ex candidato sindaco)5. Cristina Girotti Zirotti di Castelfranco (moglie dell'ex candidato sindaco Amicuccci)6. Roberto Lodi di Mirandola (ex segretario regionale de La Destra e ex consigliere comunale An)7. Simona Magnani di Polinago (ex candidata sindaco)8. Simone Pelloni, attuale sindaco di VignolaDifficile pensare che l'esclusione dalla lista di altri esponenti leghisti di Modena città possa essere slegata allo scarso risultato della Lega alle amministrative modenesi. A quanto pare i vertici nazionali del Carroccio hanno voluto da un lato segnare un cambio di passo netto con la dirigenza locale, reduce dal fallimento della candidatura di Stefano Prampolini in primavera contro Giancarlo Muzzarelli, dall'altro dare un segnale di apertura a mondi diversi e non autoreferenziali (cosa che sta avvenendo anche in altre province).