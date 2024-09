Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una chiamata, quella alle forze dell'ordine, che ha fatto alterare ad un livello più alto l'uomo già in forte stato di ubriachezza. e che lo ha portato a scagliarsi direttamente contro la donna alla vista dei Carabinieri. Ma prima che potesse arrecarle danno, l'uomo è stato immobilizzato dai militari, ai quali però ha continuato ad opporre resistenza fisica e verbale, con frasi minacciose ed oltraggiose, sputi, calci e morsi che hanno causato lievi lesioni.L’uomo, classe 2000, residente a Sassuolo, già avvisato oralmente e sottoposto alla misura della permanenza domiciliare notturna per analoghe condotte di violenza avvenute lo scorso giugno, è stato così tratto in arresto per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, posizione aggravata dalle lesioni personali nei confronti dei Carabinieri.Condotto questa mattina in Tribunale a Modena per il giudizio con rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere.