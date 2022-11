Molestie olfattive, processo Far Pro, Zanoli incalza il Sindaco: 'Il Comune si costituisca parte civile'

'Si terrà il 13 febbraio prossimo, la prima udienza del processo penale presso il Tribunale di Modena che vede imputato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Far Pro Modena S.p.a., imputato del reato previsto e punito dagli artt. 81, comma 2, e 674 c.p., 'perché in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Far Pro Modena, provocava emissioni olfattive moleste derivanti dalla lavorazione dei residuati di macellazione animale, ampiamente superanti il livello della normale tollerabilità, molestando in tal modo tutti gli abitanti delle zone circostanti l’azienda. In innumerevolioccasioni dal 2018 al 29.06.2020', tanto i Comuni di San Cesario Sul Panaro che quello di Spilamberto, oltre che le persone fisiche residenti e/o domiciliati nelle vicinanze dell’azienda Far Pro Modena S.p.a., nel territorio dei Comuni sopraindicati, potranno costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa delle emissioni moleste prodotte dallo stabilimento'.A ricordare le date ed il merito del processo Mirco Zanoli, a capo della lista civica Rinascita Locale e firmatario dell'esposto in procura sui problemi ambientali legati alle emissioni odorigene''In passato - ricorda Zanoli - già l’amministrazione Zanni si costituì parte civile nel primo procedimento sulle molestie olfattive contro Far Pro ponendosi dalla parte della propria cittadinanza vessata, si auspica, dunque, che anche il Comune di San Cesario Sul Panaro a guida Zuffi si determini per la costituzione di parte civile nel suddetto processo'.Nalla foto, da sinistra, il sindaco di San Cesario sul Panaro Zuffi e, a destra, il consigliere comunale Mirco Zanoli