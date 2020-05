Monete false e droga da spacciare: arrestato a Vignola

Questa notte i Carabinieri della Tenenza di Vignola, durante un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un cittadino straniero di 23 anni. Notato dai militari, nel centro di Vignola, mentre cedeva dell’hashish ad un altro cittadino, dietro compenso di denaro. Flagranza di reato che ha portato al fermo dell'uomo e alla immediata perquisizione, personale e domiciliare, che ha permesso di rinvenire oltre 17 grammi di cocaina, suddivisa in 14 dosi, 100 grammi di hashish, marjiuana, oltre alla somma di € 1.200 provento dell’attività delittuosa.Rinvenute inoltre banconote false, che, unitamente al denaro ed allo stupefacente, sono stati sequestrati. L'uomo è stato processato per direttissima, mentre l’assuntore è stato segnalato alla Prefettura.Nella foto, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, con il contante e la droga sequestrata all'uomo