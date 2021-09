Montale, sabato e domenica l'attesa Sagra parrocchiale

Tutto pronto per la giornata conclusiva della Sagra parrocchiale della Beata Vergine del Santo Rosario alla parrocchia di Montale guidata dal parroco don Andrea Gianelli. Alle 8.30, 10 e 11.15 le Sante Messe, alle 17 alla Messa, presieduta dal vicario generale don Giuliano Gazzetti, seguirà la processione per le vie del Paese con le statue della Beata Vergine del Santo Rosario e dei Santi Protettori. Accompagnerà la processione la Banda di Castelvetro.Sabato e domenica sono allestiti gli stand gastronomici dalle 19 con gnocco, tigelle e primi piatti accanto alla pesca di beneficienza sempre aperta. Dalle 21 musica dal vivo. Domenica sera alle 23.30 l'atteso spettacolo pirotecnico.

