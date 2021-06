Montecreto, a fuoco legnaia e casa non abitata

Dopo essersi generate dalla legna stivata sotto il porticato, le fiamme le fiamme hanno raggiunto il tetto della struttura e la parte superiore dell'abitazione adiacente, una 'seconda casa' in quel momento non occupata. Ingenti i danni anche all'abitazione principale, ma nessun ferito. Questo il bilancio del rogo generati intorno alla mezzanotte nella frazione di Rovinella di Montecreto. Il lavoro dell'unità dei Vigili del Fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme all'intera abitazione e agli altri edifici adiacenti.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.