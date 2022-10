Montecreto, cane nel dirupo: salvato dall'elicottero vigili del fuoco

Questa mattina il proprietario di un cane ha richiesto aiuto ai Vigili del Fuoco per salvare il proprio animale scomparso dal giorno prima e individuato grazie al collare gps in un dirupo zona 'Pino solitario' di Montecreto. Una squadra del personale SAF (speleo alpino fluviale) del Comando è stata quindi distaccata dall'ddestramento e dirottata su Montecreto. Dopo una calata di oltre 300 metri i Vigili del Fuoco hanno raggiunto l'animale. Il recupero di soccorritori e cane è stato completato con l'ausilio dell'elicottero del reparto volo Vigili del fuoco dell'Emilia Romagna.

