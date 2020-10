Montefiorino e Montese, carabinieri Stazioni locali in quarantena

Quarantena preventiva Covid per i militari delle stazioni carabinieri di Montefiorino e Montese, a seguito di casi positivi di altri militari. Nonostante la quarantena i presidi dell'Arma dei due Comuni dell'Appennino modenese sono rimasti comunque operativi, grazie all’invio della Stazione Mobile del Comando Provinciale, che ha permesso, nella mattinata di oggi, di procedere alle operazioni di sanificazione. Le due stazioni sono rientrate in servizio a pieno regime grazie ai rinforzi inviati dalle stazioni limitrofe, come disposto dalla Compagnia di Pavullo nel Frignano.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.