Montefiorino, semaforo non sincronizzato: oggi code chilometriche

‘L’ennesima disattenzione alle esigenze della montagna mette in crisi il buon risultato di uno degli eventi più importanti per il nostro Appennino: la sagra del tartufo di Montefiorino giunta alla 28esima edizione. Il semaforo provvisorio installato in questi giorni sulla Sp 486 a Muraglione di Baiso per permettere di arginare in emergenza gli eterni problemi alla strada, non è stato correttamente sincronizzato e questo ha provocato'. A denunciarlo è il senatore Lega Stefano Corti.'Un disagio che mette a repentaglio una festa importante per l’intera economia dell’Appennino. In occasione dell’evento conclusivo del prossimo fine settimana ci auguriamo un maggior dialogo tra le due province, quella di Modena e quella di Reggio, amministrate dalla sinistra. Solleciterò subito sindaci e amministratori, la Lega ha la montagna nel cuore’ - chiude Corti.